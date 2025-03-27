Хуситы нанесли удары по американскому авианосцу

Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» осуществили серию ракетных атак, нацеленных на стратегические объекты Израиля и американскую военную группу. Об этом сообщил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа.

Хуситские силы атаковали международный аэропорт Бен-Гурион и военный объект в районе Тель-Авива, применив баллистические ракеты «Зульфикар» и «Палестина-2». Отмечается, что все цели операции были достигнуты, однако подробности о последствиях атаки для гражданской авиации и военных структур Израиля пока не раскрыты.

Хуситы обстреляли американскую авианосную группу USS Harry Truman, которая находилась в Красном море. По словам Сариа, для выполнения этой операции использовались беспилотники, а также баллистические и крылатые ракеты.

Представитель движения заявил, что атака была направлена на предотвращение передислокации американских кораблей и на сдерживание агрессивной политики США в отношении Йемена.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что одна из ракет, выпущенных из Йемена, была успешно перехвачена за пределами израильской территории. В связи с ситуацией в Тель-Авиве звучали сирены воздушной тревоги.

Хуситы открыто заявили о своих намерениях продолжать обстреливать израильскую территорию и блокировать движение судов через Баб-эль-Мандебский пролив. С ноября 2023 года они осуществляют атаки на военные корабли и гражданские суда в Красном море, поддерживая палестинское военизированное движение ХАМАС из сектора Газа.

15 марта президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против хуситов, целью которой является защита коммерческих судов в Красном море и Аденском заливе.

Ранее главный редактор отраслевого издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев объяснил, почему США выгодна война с хуситами.