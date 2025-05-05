Израиль намерен расширить наземную операцию в секторе Газа после визита Трампа

Кабинет безопасности Израиля одобрил стратегию по расширению наземных военных операций в секторе Газа в рамках подготовки к возможной эскалации конфликта, пишет издание The Times of Israel.

Это решение было принято на фоне приближающегося визита президента США Дональда Трампа, который, по информации источников, играет важную роль для израильского командования.

План расширения военного наступления предполагает увеличение наземных мощностей и активизацию операций против группировки ХАМАС, которая контролирует сектор Газа. Власти Израиля заявляют, что это решение принято после тщательных консультаций и с целью обеспечения национальной безопасности.

В то же время, пишет газета, до визита Трампа будут предприняты усилия по достижению временного соглашения с группировкой ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

Одновременно с этим израильские власти также одобрили планы по возобновлению гуманитарной помощи населению Газы. Новый механизм доставки гарантирует, что поставляемая помощь будет использована исключительно для нужд гражданского населения и не будет перенаправлена террористическим группировкам.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Киеву передадут из Израиля еще одну систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.