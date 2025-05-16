Израиль нанес новые удары по портам Йемена

Израильские вооруженные силы провели серию ударов по портам, расположенным на побережье Красного моря в Йемене. Об этом сообщили представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее палестинский телеканал Al Masirah сообщил, что военные Израиля совершили серию воздушных атак по портам Ходейда и Эс-Салиф. Отмечалось, что удары были нанесены более десяти раз.

Как отметила израильская армия, целью этих атак стало разрушение инфраструктуры, используемой движением хуситов «Ансар Аллах» для транспортировки оружия и боеприпасов. Также ЦАХАЛ отметил, что Тель-Авив при необходимости готов продолжать подобные действия для безопасности Израиля.

«Любая враждебная деятельность в этих портах по-прежнему будет пресекаться», — говорится в сообщении израильской военной структуры.

Также в заявлении ЦАХАЛ отмечается, что за последние 1,5 года террористический режим хуситов управлялся и финансировался Ираном с целью нанести ущерб Израилю и его союзникам, а также подрыва региональной стабильности и нарушения международных торговых путей.

Ранее издание Financial Times (FT) сообщило, что в турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «понизили» до роли наблюдателя.