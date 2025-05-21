Израиль отозвал делегацию из Дохи из-за решения ХАМАС не соглашаться с планом США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отозвал делегацию из Катара, где проходили переговоры с ХАМАС в ответ на отказ палестинской группировки принять предложенный США план по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщило израильское издание Ynet.

Ранее специальный посланник США Стивен Уиткофф предложил инициативу, согласно которой в течение 45-60 дней из Газы должны были быть освобождены 10 живых заложников и возвращены тела 16 погибших в Газе.

В обмен на это Израиль должен согласиться на временное прекращение огня и обсуждение дальнейших шагов по урегулированию конфликта, включая вторую фазу соглашения. Она включает в себя положение о том, что все заложники без исключения должны быть освобождены, а все погибшие — возвращены.

17 мая в Дохе начался новый раунд переговоров между ХАМАС и Израилем по поводу прекращения огня, но он зашел в тупик, отмечают источники.

До этого Таль-Авив дважды заключал соглашение о прекращении огня в секторе Газа, а также обменивал израильских заложников на палестинских заключенных. Таким образом, израильские власти ясно дают понять, что готовы продолжить дипломатические усилия, но без уступок, которые угрожают безопасности страны.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал Британию, Канаду и Францию за призыв признать Газу.