Нетаньяху раскритиковал Лондон, Париж и Оттаву за их требование признать Газу

Франция, Великобритания и Канада фактически предлагают награду террористам, когда призывают Израиль признать Газу независимой. Об этом в социальной сети Х заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее главы Великобритании, Канады и Франции призвали израильтян не возобновлять военные действия в Газе. По мнению израильского премьера, это поощряет террористов.

«Требуя от Израиля прекратить оборонительную войну за выживание до того, как террористы будут уничтожены, и, выступая за создание палестинского государства, лидеры Лондона, Оттавы и Парижа, предлагают награду для геноцидной атаки на Израиль», — указал он.

Нетаньяху добавил, что планирует добиться полной победы над ХАМАС. По его словам, война прекратится только после того, как боевики разоружатся, все заложники будут освобождены, а сектор Газа станет полностью демилитаризованным.

Ранее сообщалось, что во время турне по Ближнему Востоку президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что не проявляет дружественного настроя по отношению к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Его во время поездки понизили до роли наблюдателя. Окружение израильского премьера осталось недовольно таким развитием событий.