Ранее стало известно, что 11 февраля в Джидде (Саудовская Аравия) пройдут переговоры между украинской и американской сторонами. Некоторые эксперты отмечают, что эта встреча может завершиться неудачей, которая обернется для Киева «серой зоной». Она предполагает изменения тактики Украины в ответ на давление.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее исключил возможность территориальных уступок в обмен на прекращение огня, а также заявил о нежелании завершать конфликт на Украине, из-за чего был жестко раскритикован президентом США Дональдом Трампом.

Россия тем временем рассматривает отказ Киева от компромиссов как нежелание воспринимать реалии текущей ситуации.

Как ранее сообщали источники, предстоящая встреча между делегациями Украины и США должна стать подготовкой к возможному мирному соглашению и прекращению огня. Однако в Киеве выразили опасения из-за возможного шантажа и затягивания сроков с американской стороны.

В состав украинской делегации вошли руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую сторону представят государственный секретарь США Марко Рубио, советник президента Майк Уолтц и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф.

Примечательно, что Андрею Ермаку приписывают низкую популярность в команде Трампа. Это, по мнению аналитиков, может сыграть плохую шутку на встрече в Саудовской Аравии.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США в Саудовской Аравии будут заставлять Киев отказаться от территорий.