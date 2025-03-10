Reuters: США в Саудовской Аравии будут заставлять Киев отказаться от территорий

В ходе встречи в Саудовской Аравии, которая пройдет во вторник, 11 марта, представители США намерены обсудить с украинской стороной возможность территориальных уступок России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских официальных лиц.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки сообщила, что переговоры с участниками конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования состоится на этой неделе в Саудовской Аравии.

Один из источников в агентстве отметил, что США стремятся понять, насколько украинцы заинтересованы в «мире, который не является иллюзией, а имеет под собой реальную основу».

«Американская делегация планирует использовать встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии во вторник, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на материальные уступки России для завершения войны», — говорится в сообщении.

Также США будут отслеживать, насколько серьезно украинцы намерены улучшать отношения с администрацией президента США Дональда Трампа после недавнего скандального инцидента в Белом доме.

Ранее глава Госдепа Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине еще на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

А премьер Британии Стармер, в свою очередь, намерен призвать глав ЕС увеличить военные расходы.