Япония захотела купить у США большие транспортные самолеты

Японский премьер Сигэру Исиба сообщил президенту Трампу о заинтересованности Токио в приобретении крупнотоннажных транспортных самолетов. Источники указывают на Boeing C-17 Globemaster III в качестве желаемой модели, сообщило издание Kyodo.

Учитывая прекращение производства C-17 Globemaster III в 2015 году, Япония сможет приобрести только подержанные экземпляры. Тем не менее такая покупка значительно укрепит потенциал японских сил самообороны в области оперативной переброски как военных грузов, так и личного состава.

Подобный шаг со стороны японского премьера расценивается как превентивная мера, предвосхищающая возможные требования Трампа к Японии об увеличении оборонных расходов.

Президент США положительно отреагировал на инициативу Японии, где С-17 рассматривается как приоритетный вариант. Вопрос о приобретении C-17 был поднят Исибой еще в октябре, после его вступления в должность.

Стоит отметить высокую стоимость этих самолетов. К примеру, в 2010 году Индия заплатила $4,1 млрд за десять C-17. В 1990-2000-е годы закупка этих самолетов уже обсуждалась, но была отклонена из-за непригодности ряда военных аэродромов для их эксплуатации. Подобные опасения сохраняются и по сей день.

Ранее сообщалось, что премьер Японии Исиба ужесточил риторику по проблеме Курильских островов.