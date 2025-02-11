Премьер Японии Исиба ужесточил риторику по проблеме Курильских островов

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в первый раз за несколько лет резко изменил свою риторику по поводу Курильских островов, сообщило издание «Хоккайдо Симбун».

Комментарии были сделаны в минувшую пятницу, 7 февраля, на «Всеяпонском съезде по вопросу возвращения северных территорий». Он отметил, что Япония будет настойчиво следовать своей политике касательно статуса четырех северных островов и заключения мирного соглашения.

Согласно информации издания, последний раз аналогичную формулировку японский премьер озвучивал в 2019 году. Накануне съезда генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси отметил, что Токио продолжает стремиться к подписанию мирного договора с Россией, несмотря на сложные двусторонние отношения.

Отсутствие мирного соглашения на протяжении многих лет отягощает отношения Москвы и Токио. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана, однако судьба Кунашира и Итурупа осталась нерешенной.

Советский Союз надеялся, что данный документ разрешит спор, в то время как Япония рассматривала его как часть общей проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Ранее сообщалось, что премьер Японии Исиба подарил Трампу золотой самурайский шлем и вазу Кутани.