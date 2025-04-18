Южная Корея готова возобновить прямые авиарейсы в Россию

Авиакомпании Южной Кореи выразили готовность возобновить прямые рейсы в Россию при условии завершения конфликта на Украине и нормализации международной обстановки. Об этом РИА Новости сообщил депутат Национального собрания Республики Корея Чон Ен Ги.

Чон Ен Ги подчеркнул, что считает конфликт на Украине приближающимся к завершению. Он также выразил надежду на улучшение отношений между США и Россией.

«Я спросил у представителей (национального авиаперевозчика Южной Кореи. — Прим. ред.) Korean Air, как они смотрят на то, что есть такое желание (возобновить прямые рейсы в Россию. — Прим. ред.), и с их стороны услышал ответ, что, если это будет возможно, и текущие вопросы разрешатся, то они тоже к этому готовы», — сказал он.

По словам депутата, корейские власти должны активно работать над восстановлением дипломатических отношений с Москвой и готовиться к экономическому сотрудничеству, включая поддержку Северного морского пути.

Чон Ен Ги подчеркнул, что для продвижения этих планов необходимо активно вести диалог и проводить встречу между представителями обеих стран. Он заявил, что односторонние подходы не будут продуктивными, и необходима совместная работа для решения существующих вопросов.

Со стороны России в этом вопросе активную позицию занимает посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев. В интервью южнокорейским СМИ он неоднократно подчеркивал необходимость возобновления авиационного сообщения.

Также Зиновьев призвал к восстановлению работы межправительственной комиссии, форума межрегионального сотрудничества и межпарламентских контактов, что, по его мнению, поможет решить многие существующие проблемы.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Китай пытается создать союз с Западом для борьбы с пошлинами США.