Китай захотел объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией
Reuters: Китай пытается создать союз с Западом для борьбы с пошлинами США
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Китай предпринимает попытки объединения с Европой, Южной Кореей и Японией, чтобы бороться с импортными пошлинами, которые вводит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на пожелавших остаться неназванными китайских и американских чиновников, а также осведомленных дипломатов и исследователей.
Из публикации следует, что китайские дипломаты проводили консультации с другими правительствами, на которые рассчитаны пошлины главы США. В том числе, представители Пекина отправляли нескольким государствам письма, где выразили заинтересованность в сотрудничестве. Кроме того, китайцы вышли на контакт с давними союзниками Штатов в Европе, а еще Японией и Южной Кореей.
По сведениям информационного агентства, Китай в разосланных письмах изложил свое видение ситуации, а еще сообщил о необходимости полицентричности и того, чтобы государства «держались вместе». Также в посланиях содержалась критика действий, предпринимаемых США.
«Китай обратился к правительствам некоторых стран G20 с предложением о составлении совместной декларации, выражающей поддержку многосторонней торговой системы», — пишет Reuters, ссылаясь на неназванного дипломата из ЕС.
Ранее в Европе увидели риск для экономики из-за торговой войны, разворачивающейся между США и КНР.