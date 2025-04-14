Китай захотел объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией

Китай предпринимает попытки объединения с Европой, Южной Кореей и Японией, чтобы бороться с импортными пошлинами, которые вводит президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на пожелавших остаться неназванными китайских и американских чиновников, а также осведомленных дипломатов и исследователей.

Из публикации следует, что китайские дипломаты проводили консультации с другими правительствами, на которые рассчитаны пошлины главы США. В том числе, представители Пекина отправляли нескольким государствам письма, где выразили заинтересованность в сотрудничестве. Кроме того, китайцы вышли на контакт с давними союзниками Штатов в Европе, а еще Японией и Южной Кореей.

По сведениям информационного агентства, Китай в разосланных письмах изложил свое видение ситуации, а еще сообщил о необходимости полицентричности и того, чтобы государства «держались вместе». Также в посланиях содержалась критика действий, предпринимаемых США.

«Китай обратился к правительствам некоторых стран G20 с предложением о составлении совместной декларации, выражающей поддержку многосторонней торговой системы», — пишет Reuters, ссылаясь на неназванного дипломата из ЕС.

Ранее в Европе увидели риск для экономики из-за торговой войны, разворачивающейся между США и КНР.