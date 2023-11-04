«Как в «Терминаторе» ракеты летят в разные стороны»: выяснилось, какой будет третья мировая война

Многие представляют себе третью мировую войну как конец существования человеческой популяции или продолжение людского рода лишь в подземных бункерах. Однако, рассказал политолог Сергей Разгуляев, в реальности все будет совсем иначе.

По его словам, лидеры и различного рода аналитики стран Запада кричат о том, что грядет глобальная ядерная война, выпускают устрашающие псевдонаучные видео на этот счет.

«Безусловно, нынешняя эскалация на Ближнем Востоке набирает безумные темпы, и дальнейшие сценарии развития событий в мире обретают все более мрачный характер, но я считаю, что событий, как в конце знаменитого фильма «Терминатор 3: Восстание машин», когда ракеты летят в разные стороны земного шара, приводя к ядерному апокалипсису, точно не будет», — рассказал Разгуляев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт уточнил, что человечество и мир слишком долго развивались, чтобы все было уничтожено в одночасье.

«Локальные ядерные удары возможны, но ни одна держава не пойдет на взаимоуничтожение, так как в третьей мировой войне победителей не будет. Любая мировая война всегда состоит из множества серьезных, но все же локальных войн. Во Вторую мировую не было ядерного оружия, но и сегодня никто не пойдет на взаимоуничтожение и разрушение цивилизации. Полыхать будут многие регионы мира, но ядерные грибы точно не вырастут, как после дождя, во всех точках земного шара», — заявил политолог.

Собеседник уточнил, что если мир и войдет в стадию новой глобальной войны, то такой конфликт не будет затяжным.

«Разрушения будут катастрофическими, а военные и экономические потенциалы мировых держав настолько истощены, что они не смогут вести боевые действия долго. Конфликт может продлиться не более двух-трех месяцев. Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о том, что в случае избрания в 2024 году он предотвратит мировую войну. Нельзя исключать вариант, что уже до его переизбрания начнутся боестолкновения и, придя к власти, он остановит их, представ как миротворец. У него есть все шансы», — подытожил Разгуляев.

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