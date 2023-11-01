«Погибнут туристы, в том числе из России»: выяснилось, по каким целям в Израиле ударит Йемен

Йемен анонсировал масштабный ракетный удар по Израилю, который планируется транслировать в прямом эфире. Официальной целью назвали силы, сосредоточенные на «оккупированных территориях» Палестины.

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал нам, куда именно может целиться Йемен.

«Эта страна находится на Красном море, там же расположен израильский курорт Эйлат, который некогда был частью Палестины. По нему, скорее всего, нанесут мощный ракетный удар. Это приведет к тому, что погибнут не только местные жители, но и туристы из других стран, в том числе из России», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается средств поражения — их у Йемена хватает, считает эксперт. И речь идет не только об устаревшем оружии, но и о современном.

«С вооружениями у них все достаточно хорошо, уже не первый десяток лет продолжают обстреливать Саудовскую Аравию. Последняя же до сих пор не в состоянии победить хуситов, поэтому я думаю, что оружия хватает, причем разнообразного. На мировом черном рынке можно купить все, начиная от ПЗРК, заканчивая тактическими ракетами — были бы деньги, возможность появится», — заверил Литовкин.

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