В МИД Турции рассказали о проблемных отношениях с США

В отношениях между Турцией и США есть определенные проблемы, особенно в контексте сирийского кризиса. Об этом в интервью телеканалу Al Şark TV сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Его слова приводит официальный сайт МИД страны.

Фидан отметил, что сложные вопросы в отношениях с Вашингтоном необходимо оставить в стороне и сосредоточиться на тех аспектах, где есть возможность решать совместные задачи.

«Есть вопросы, по которым мы расходимся, особенно в региональных вопросах. Но есть курс действий, которого должны придерживаться зрелые государства. То есть проблемные вопросы должны быть вынесены за скобки, а хорошие вопросы должны быть продолжены», — сказал Фидан.

Он подчеркнул необходимость налаживания диалога с новой администрацией Белого дома после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Фидан подчеркнул, что глава США сейчас назначает новых сотрудников, которые будут выполнять все его поручения «в точности до буквы».

Ситуация в Сирии продолжает оставаться напряженной. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования активизировали свои действия, начав наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря оппозиционеры вошли в Дамаск, а президент страны Башар Асад был вынужден уехать в Россию.

10 декабря новым руководителем сирийского кабинета министров переходного периода был назначен Мухаммед аль-Башир.

20 января стало известно, что в сирийском Алеппо спустя 13 лет открылось генеральное консульство Турции.