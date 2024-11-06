Картаполов заявил об отсутствии изменений в ходе СВО после победы Трампа в США
Картаполов: победа Трампа никак не отразится на ходе СВО
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Победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США никаких не отразится на ход специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в комментарии SHOT сообщил председатель комитета Государственной думы РФ Андрей Картаполов.
По его мнению, то, что хозяином Белого дома станет Трамп, не повлияет на проведение СВО.
5 ноября в США прошли выборы президента. Основными конкурентами были представительница Демократической партии Камала Харрис, которая была выдвинула лично Джо Байденом, и республиканец Трамп.
По данным, опубликованным американскими СМИ, 47-м президентом Штатов стал Трамп, который получил 277 голосов при необходимых 270.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в демилитаризации и денацификации соседнего государства, а также в защите мирных граждан ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Херсонской и Запорожской областями стали частью РФ в результате референдумов.
Ранее политолог Юрий Светов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» предположил, что произойдет в отношениях между РФ и США после победы Дональда Трампа.