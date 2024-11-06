Победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США никаких не отразится на ход специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в комментарии SHOT сообщил председатель комитета Государственной думы РФ Андрей Картаполов.

По его мнению, то, что хозяином Белого дома станет Трамп, не повлияет на проведение СВО.

5 ноября в США прошли выборы президента. Основными конкурентами были представительница Демократической партии Камала Харрис, которая была выдвинула лично Джо Байденом, и республиканец Трамп.

По данным, опубликованным американскими СМИ, 47-м президентом Штатов стал Трамп, который получил 277 голосов при необходимых 270.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели заключаются в демилитаризации и денацификации соседнего государства, а также в защите мирных граждан ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Херсонской и Запорожской областями стали частью РФ в результате референдумов.

Ранее политолог Юрий Светов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» предположил, что произойдет в отношениях между РФ и США после победы Дональда Трампа.