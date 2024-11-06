Будет торговаться с Россией: политолог раскрыл планы Трампа на СВО

Кандидат в президенты США Дональд Трамп одержал победу в выборах, преодолев отметку в необходимых 270 голосов, свидетельствуют подсчеты The New York Times и Reuters. Однозначного ответа на вопрос о том, как изменится политика США в отношении России и Украины с приходом в Белый дом республиканца, нет, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов.

Он напомнил, что на Дональда Трампа в этом году было совершено три покушения, а теперь, когда он избран, их может стать больше.

«Кроме того, ему необходимо сформировать команду. Надо понимать, кто будет советником по национальной безопасности, кто возглавит госдепартамент, кто министерство обороны, а его команда эти планы здорово задавила. Обратите внимание, что очень много людей, которые с ним работали, отреклись от него и даже стали призывать голосовать против него», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Россия, продолжил политолог, ничего от Трампа не ожидает, так как новый президент будет действовать исключительно в интересах США.

«Так как он предприниматель, он будет торговаться. Он задумается о том, что может получить для США от России. Его ключевая задача — Китай и Иран. Поэтому Трамп будет делать все, чтобы как-то оторвать Россию от Китая», — добавил Светов.

Однако политика Трампа по отношению к Украине, по словам политолога, будет отличаться от политики Байдена.

«Это не его война, ее поддержал Байден. Напомню, что в октябре начался новый финансовый год, и Украина получала выделенные деньги. Эти деньги будут выделены и сейчас, поставки будут идти, потому что завершение так быстро не происходит. Слова о том, что Трамп в три дня остановит конфликт, подразумевают только его приказ Зеленскому остановиться. Он заморозит конфликт и начнет торговаться, но так не выйдет. Прежде всего со стороны России», — заключил эксперт.

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