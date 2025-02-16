Келлог раскрыл план США по разрушению союза России с тремя странами

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен разрушить стратегический союз России с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Об этом он сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

Он отметил, что основной целью этого плана является увеличение давления на президента РФ Владимира Путина.

«Сейчас мы собираемся попробовать разрушить его альянс, которого раньше не было», — сказал Келлог.

Он подчеркнул, что военное давление на Россию оказывается недостаточно, и для достижения целей необходима разработка стратегии, учитывающей другие аспекты взаимодействия.

Спецпосланник Трампа отметил важность формирования фронта, способного воздействовать на российскую политику и укрепить позиции США на международной арене.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля в Германии. На ней традиционно обсуждаются вопросы глобальной безопасности и международных отношений. Конференция проходит ежегодно и собирает лидеров государств, министров обороны, министров иностранных дел, экспертов и представителей гражданского общества.

Ранее Кит Келлог заявил, что Вашингтон в ходе переговоров по Украине ожидает от России территориальных уступок.