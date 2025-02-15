Келлог раскрыл требования к России на переговорах по Украине
Келлог признался, что ждет от России территориальных уступок
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Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, в ходе переговоров по Украине ждет от России территориальных уступок.
Данное заявление он сделал в ходе выступления на конференции в Мюнхене. Оно транслировалось на сайте мероприятия.
От каких именно территорий должна отказаться Россия, Келлог не уточнил.
Он также добавил, что ждет от Москвы «отказа от использования силы» в перспективе.
Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что переговоры по Украине могут вестись с кем угодно, но подписывать документ должен легитимный представитель власти, а у Владимира Зеленского истек срок полномочий.
Ранее Келлог заявил, что США против участия Европы в переговорах по Украине.