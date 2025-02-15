Келлог раскрыл требования к России на переговорах по Украине

Данное заявление он сделал в ходе выступления на конференции в Мюнхене. Оно транслировалось на сайте мероприятия.

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, в ходе переговоров по Украине ждет от России территориальных уступок.

От каких именно территорий должна отказаться Россия, Келлог не уточнил.

Он также добавил, что ждет от Москвы «отказа от использования силы» в перспективе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что переговоры по Украине могут вестись с кем угодно, но подписывать документ должен легитимный представитель власти, а у Владимира Зеленского истек срок полномочий.

Ранее Келлог заявил, что США против участия Европы в переговорах по Украине.