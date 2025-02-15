По словам специального представителя президента США по Украине Кита Келлога, Соединенные Штаты не стремятся к тому, чтобы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине участвовала широкая коалиция. Это заявление было сделано в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Кит Келлог также прокомментировал возможность участия европейских стран в обсуждении ситуации на Украине.

По словам специального посланника, на данный момент США не могут сформулировать требования к гарантиям безопасности для Украины в контексте переговорного процесса.

«Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию», — цитирует обращение Келлога к участникам конференции телеканал CNBC.

Кроме того, спецпосланник Трампа по Украине раскритиковал экс-президента США Джо Байдена за то, что он более двух лет не говорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу происходящего на Украине.

В период с 14 по 16 февраля 2025 года состоится 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. В мероприятии примут участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководителей международных организаций. С 2022 года официальные лица России не участвуют в Мюнхенской конференции. Одной из основных тем конференции станет ситуация на Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленскому на Мюнхенской конференции запретили говорить на украинском языке. А после этого киевский главарь умудрился«оживить» 100 тыс российских солдат.