Келлог рассказал о самом трудном этапе урегулирования конфликта на Украине

Вопрос о перемирии в Черном мире стал самым легким этапом в процессе урегулирования конфликта на Украине, впереди – самые сложные шаги, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

Он пояснил, что в ходе переговоров планируется обсудить территориальные вопросы, атаки на города и обстрелы, которые регулярно проводят военные с обеих сторон.

Келлог подчеркнул, что ни Россия, ни Украина, не будут полностью удовлетворены итоговым соглашением, так как «не получат всего, чего хотят».

Самым сложным будет обсуждение территориальных вопросов из-за разницы между фактическим и юридическим контролем над ними, пояснил он.

В любом случае требования России и Украины будут представлены Дональду Трампу для принятия решений. Главная цель переговоров – прекращение огня, заключил Келлог.

Ранее Келлог заявил, что США против участия Европы в переговорах по Украине.