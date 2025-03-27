Келлог рассказал о самом трудном этапе урегулирования конфликта на Украине
Келлог: ни Россия, ни Украина, «не получат всего, чего хотят»
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Вопрос о перемирии в Черном мире стал самым легким этапом в процессе урегулирования конфликта на Украине, впереди – самые сложные шаги, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
Он пояснил, что в ходе переговоров планируется обсудить территориальные вопросы, атаки на города и обстрелы, которые регулярно проводят военные с обеих сторон.
Келлог подчеркнул, что ни Россия, ни Украина, не будут полностью удовлетворены итоговым соглашением, так как «не получат всего, чего хотят».
Самым сложным будет обсуждение территориальных вопросов из-за разницы между фактическим и юридическим контролем над ними, пояснил он.
В любом случае требования России и Украины будут представлены Дональду Трампу для принятия решений. Главная цель переговоров – прекращение огня, заключил Келлог.
Ранее Келлог заявил, что США против участия Европы в переговорах по Украине.