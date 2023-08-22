От американцев тщательно скрывают правду о плачевном состоянии украинских ВС. Несмотря на это, даже ведущие СМИ открыто признаются в провале контрнаступление. Соответствующее заявление сделал кандидат на пост президента Соединенных Штатов от партии демократов Роберт Кеннеди-младший в своих социальных сетях .

Там он написал краткий пост, в котором заявил, что от граждан Штатов скрывают тот факт, что ВСУ находятся на грани краха.

Незадолго до этого американское издание Washington Post обнародовало информацию американской разведки о том, что ВСУ не дойдут до ключевого для их контрнаступления Мелитополя. Более того, подобное заключение от спецслужбы даже вызвало несколько скандалов в Конгрессе.

Политик задался вопросом, признают ли политические сторонники Байдена поражение украинцев, и вернутся ли они к варианту с проведением переговоров с РФ.