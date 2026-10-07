Киев теряет статус столицы: политолог предрек эвакуацию госструктур Украины

Украинские власти в ближайшее время могут начать покидать Киев — причиной стала возросшая интенсивность ударов российских войск по городу. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Ростислав Ищенко.

Он напомнил, что Владимир Зеленский несколько дней назад сам заявил, что «их пытаются выжить из Киева», — а значит, власти в столице уже ощутили дискомфорт и осознают масштаб проблемы.

По словам эксперта, если удары продолжатся не только по мостам, но и в целом по городской инфраструктуре, рано или поздно государственным органам станет попросту трудно функционировать в столице. В таком случае их придется куда-то эвакуировать. Ищенко не исключает, что в ближайшем будущем госструктуры начнут постепенную эвакуацию из Киева. Наиболее вероятными городами для переезда он называет Львов и Ужгород.

По его мнению, если интенсивность ударов не снизится, украинская столица может лишиться статуса фактической площадки для работы государственной машины — а сам Киев из центра принятия решений превратится в территорию, которую власть вынуждена покидать.

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