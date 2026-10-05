Перспективы вооруженных сил Украины на долгой дистанции выглядят крайне пессимистично: по мнению военного эксперта Василия Дандыкина, заявленные Киевом планы воевать еще 30 лет не имеют ничего общего с реальностью, и армия вряд ли продержится даже ближайший год. Эксперт указывает на то, что российским войскам удалось серьезно подорвать логистический фундамент противника. Об этом сообщает NEWS.ru .

По его словам, глубокие удары по тылам, уничтожение мостов, портовой инфраструктуры и энергетических объектов лишили украинские подразделения возможности нормально снабжаться. Если раньше киевский режим мог отправлять на позиции до тысячи беспилотников в сутки, то теперь этот показатель упал до двух-трех сотен, а любая активность на линии боевого соприкосновения оперативно купируется.

Последствия такого ресурсного истощения становятся критическими для каждого конкретного бойца. Дандыкин подчеркивает, что войскам нужно не только оружие и боеприпасы, но и элементарные условия — еда и тепло, обеспечить которые в условиях разрушенной энергетики и логистики становится невозможно. В этой ситуации единственным разумным планом для спасения собственной жизни для солдат ВСУ эксперт называет сдачу в плен.

Военэксперт резюмировал, что складывается картина полного стратегического тупика для Киева. Несмотря на попытки контратаковать на отдельных участках, ВСУ сталкиваются с глухой стеной российской противовоздушной обороны и системным дефицитом ресурсов. Заявления о готовности сопротивляться десятилетиями разбиваются о математику войны: без стабильных поставок, подкреплений и энергетической базы фронт не может существовать. На фоне того, как Россия методично уничтожает военную инфраструктуру, любые планы украинского командования на долгую войну выглядят лишь как попытка выдать желаемое за действительное, в то время как реальный срок боеспособности армии стремительно сокращается.

Ранее посол Мирошник заявил, что каждый третий призывник ВСУ бежит с фронта.