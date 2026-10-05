30 лет войны или крах через год? Военэксперт объяснил, где Киев возьмет людей и оружие
Военэксперт Дандыкин: ВСУ не продержатся в бою даже еще один год
Фото: [www.istockphoto.com/Anna_Anikina]
Перспективы вооруженных сил Украины на долгой дистанции выглядят крайне пессимистично: по мнению военного эксперта Василия Дандыкина, заявленные Киевом планы воевать еще 30 лет не имеют ничего общего с реальностью, и армия вряд ли продержится даже ближайший год. Эксперт указывает на то, что российским войскам удалось серьезно подорвать логистический фундамент противника. Об этом сообщает NEWS.ru.
По его словам, глубокие удары по тылам, уничтожение мостов, портовой инфраструктуры и энергетических объектов лишили украинские подразделения возможности нормально снабжаться. Если раньше киевский режим мог отправлять на позиции до тысячи беспилотников в сутки, то теперь этот показатель упал до двух-трех сотен, а любая активность на линии боевого соприкосновения оперативно купируется.
Последствия такого ресурсного истощения становятся критическими для каждого конкретного бойца. Дандыкин подчеркивает, что войскам нужно не только оружие и боеприпасы, но и элементарные условия — еда и тепло, обеспечить которые в условиях разрушенной энергетики и логистики становится невозможно. В этой ситуации единственным разумным планом для спасения собственной жизни для солдат ВСУ эксперт называет сдачу в плен.
Военэксперт резюмировал, что складывается картина полного стратегического тупика для Киева. Несмотря на попытки контратаковать на отдельных участках, ВСУ сталкиваются с глухой стеной российской противовоздушной обороны и системным дефицитом ресурсов. Заявления о готовности сопротивляться десятилетиями разбиваются о математику войны: без стабильных поставок, подкреплений и энергетической базы фронт не может существовать. На фоне того, как Россия методично уничтожает военную инфраструктуру, любые планы украинского командования на долгую войну выглядят лишь как попытка выдать желаемое за действительное, в то время как реальный срок боеспособности армии стремительно сокращается.
Ранее посол Мирошник заявил, что каждый третий призывник ВСУ бежит с фронта.