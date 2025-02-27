Правительство Украины уполномочило министра иностранных дел Андрея Сибигу или министра экономики Юлию Свириденко подписать соглашение с США по редкоземельным ресурсам. Об этом говорится в распоряжении, подписанном главой правительства Денисом Шмыгалем.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что президент Дональд Трамп надеется завершить сделку по минеральным ресурсам в течение этой недели. По его словам, обе стороны уже выработали окончательный вариант этого соглашения.

В дополнение к соглашению по редкоземельным металлам украинское правительство также одобрило создание совместного инвестиционного фонда с США для восстановления страны после военного конфликта.

Американские власти ожидают от Украины выполнения определенных условий, включая гарантии поставок редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь, которую Вашингтон оказывал Киеву в течение трех лет.

Одним из предложений стала передача США прав на 50% редкоземельных ресурсов Украины, однако ранее глава киевского режима Владимир Зеленский не согласился с этим пунктом, заявив, что такой договор не учитывает интересы украинцев.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что соглашением с США Владимир Зеленский заложил в ломбард останки Украины.