Владимир Зеленский достигнутой с США сделкой по редкоземельным металлам заложил останки Украины в ломбард. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в государственной измене.

По утверждению Дубинского, глава киевского режима не просто предатель, а даже хуже. Свое мнение он аргументировал продажей стратегических ресурсов Украины и будущих поколений жителей страны.

«Ларечник и клоун не просто уничтожили страну, они сдали ее останки в ломбард. И будут за это прокляты во веки веков. На срок действия соглашения», — написал депутат Рады.

Он также придерживается мнения о том, что, не поставив подписи под Стамбульскими соглашениями весной 2022 года, которые должны были урегулировать возникшее на Украине положение, Зеленский создал ситуацию, когда распределение всех средств от добычи полезных ископаемых навечно передается в руки колониальной администрации. По мнению Дубинского, над украинскими властями возникнет «трансконтинентальная надстройка», которая займется определением политики по добыче полезных ископаемых.

Ранее стало известно о желании главы киевского режима организовать аудит полезных ископаемых на Украине.