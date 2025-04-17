Трамп рассмотрит отмену санкций против РФ для мира на Украине

Издание Bloomberg сообщило , что Дональд Трамп, занимающий пост президента Соединенных Штатов, рассматривает вариант отмены санкционных ограничений, введенных в отношении России, с целью урегулирования конфликта на Украине.

В публикации подчеркивается, что администрация Трампа допускает возможность ослабления санкционного режима в качестве инструмента для достижения договоренностей с Россией о прекращении военных действий на украинской территории.

По мнению издания, помимо установления мира, значительную роль играют и экономические выгоды для Соединенных Штатов. Утверждается, что американский президент видит потенциал для развития экономического сотрудничества между Россией и США в случае улучшения двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что Трамп продлил запрет на заход российских судов в порты США.