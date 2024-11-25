Действующая американская администрация президента США Джо Байдена дала украинским военным необходимые указания по выбору целей для ударов вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Этот факт на брифинге в понедельник, 25 ноября, подтвердил координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета The New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

«Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей», заявил Кирби.

Напомним, оценивая перспективы такого выпада со стороны США, американский бизнесмен Илон Маск выразил опасения, что Москва не оставит без зеркального ответа разрешение Белого дома наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории.

В минувшем сентябре в интервью ВГТРК российский лидер дал четко понять: санкционирование Западом ударов ВСУ вглубь российской территории оружием будет расцениваться Москвой как прямое участие НАТО в украинском конфликте.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий предупредил, чем обернется для США разрешение бить «дальнобоем» по России, назвав президента Байдена «Кровавым Джо».