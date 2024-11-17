«Кровавый Джо»: Слуцкий предупредил, чем обернется для США разрешение бить «дальнобоем» по России

Возможная атака Киева вглубь российской территории американскими дальнобойными ракетами ATACMS вызовет мгновенный и жесткий ответ со стороны России. Об этом в интервью агентству РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Как констатировал Слуцкий, Байден, судя по всему, решил закончить свой срок на посту президента США, войдя в историю как «кровавый Джо».

«Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно: прямое участие США в военном конфликте на Украине. Что неминуемо повлечет самый жесткий ответ России, исходя из тех угроз, которые будут созданы нашей стране», — сказал Слуцкий.

Собеседник агентства дал прогноз, что удары ВСУ по Курской области и другим российским регионам дальнобойными ракетами незамедлительно приведут к самой серьезной эскалации с момента начала украинского конфликта.

Как сообщало Reuters, киевский режим с воодушевлением воспринял снятие Вашингтоном, а затем Парижем и Лондоном, ограничения на удары вглубь российской территории при помощи дальнобойного оружия. По информации агентства, ВСУ планируют уже в самое ближайшее время воспользоваться появившейся у них атакующей опцией и нанести удары по России западными дальнобойными снарядами. Как уточнили источники, для первой атаки применят американские ракеты ATACMS.