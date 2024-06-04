Минобороны: ПВО сбила 6 снарядов РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью

Сообщается, что попытка атаки была пресечена около 21:10 по мск. Уточняется, что реактивные снаряды были сбиты при помощи дежурных средств ПВО на территории Белгородской области.

После этого областной губернатор Вячеслав Гладков заявил в своих социальных сетях об отсутствии пострадавших в ходе происшествия. Он сообщил о повреждении кровли и потолка в частном доме местного поселка Новосадовый и о повреждении кровли гаража и дома в селе Шишино. В селе Ясные Зори был посечен забор одного из домовладений, а в другом доме были повреждены кровля, фасад и забор, уточнил он.

Ранее сообщалось об увеличении числа пострадавших гражданских в результате обстрела Донецка.