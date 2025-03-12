Кита Келлога «отодвинули» от переговоров с Украиной из-за конкуренции

Издание Politico, ссылаясь на источники в американском правительстве, сообщило , что роль Кита Келлога, спецпредставителя президента США по Украине и России, в усилиях по урегулированию украинского кризиса была существенно ограничена.

Издание отмечает отсутствие Келлога на переговорах между делегациями США и Украины в Джидде, указывая на то, что, по мнению экспертов, его фактически «отодвинули» от процесса переговоров.

По информации источника Politico, участие Келлога в урегулировании конфликта оказалось под вопросом из-за конкуренции среди высокопоставленных чиновников, стремящихся к лаврам миротворцев.

Politico также связывает ограничение роли Келлога с усилением позиций в администрации США группы лиц, выступающих против дальнейшей поддержки Киева.

В то же время заместитель директора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джеймс Хьюитт подчеркнул, что Келлог остается важным членом команды президента и продолжает работу над урегулированием конфликта.

Ранее сообщалось, что американцы окрестили Зеленского «жуликом» после переговоров США и Украины.