Читатели американского издания Breitbart раскритиковали заявление киевской делегации по итогам встречи с делегацией из Вашингтона в Саудовской Аравии о готовности заключить 30-дневное перемирие с Россией.

Так, пользователь с ником Smith назвал Зеленского жуликом. Он призвал проверить счет главы украинского режима, чтобы узнать, за какую сумму он продал свой народ.

Пользователя Sam I am возмутили слова Зеленского о том, что он за мир, но только за такой же прибыльный, как и война. Не остался без внимания и внешний вид украинского лидера.

«И снова одна жирная киевская свинья не надела костюм. Это неуважение к делегации США и несоблюдение протокола», — считает Kalinin Yuri.

Пользователь под ником Eileen Mother of Leopard Cats предположила, что может означать отсутствие Зеленского на встрече. Она предположила, что «украинцам придется заменить его, или США их бросят».

Ранее Такер Карлсон обвинил США в уничтожении Украины.