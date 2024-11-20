Китай отказал США во встрече министров обороны из-за продажи оружия Тайваню

Дипломатическая встреча между министрами обороны Китая и США Дун Цзюнем и Ллойдом Остином не состоится, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что причиной срыва встречи стало недовольство Пекина продажами американского оружия Тайваню.

Тайвань, формально являющийся частью Китая, на протяжении многих считает себя «независимым». В то время как США оказывают поддержку Тайваню, это вызывает резкое неодобрение со стороны правительства КНР, которое рассматривает такие действия как угрозу своему суверенитету.

Китайская сторона выразила беспокойство по поводу новых поставок вооружений со стороны США на Тайвань, заявляя, что это подрывает территориальную целостность страны. Пекин продолжает укреплять свою военную мощь и подчеркивает свою целеустремленность в вопросе контроля над Тайванем.

Ранее РБК сообщил, что китайские банки создали черные списки юридических адресов.