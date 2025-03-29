Китай отказался участвовать в диалоге России и США по стратегической стабильности

Китай пока не намерен участвовать в переговорах между Россией и США по вопросам стратегической стабильности. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Он подчеркнул, что Пекин придерживается ясной позиции, которая заключается в том, что уровень вооружений в Китае не сопоставим с арсеналами США и России.

«Китай до последнего момента занимал весьма четкую артикулированную позицию о том, что пока он не готов присоединяться к переговорам о стратегической стабильности, тем более касающихся вопросов контроля над вооружениями или сокращения стратегических наступательных вооружений», — сказал Руденко.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров отметил, что Соединенные Штаты хотят привлечь Китай к обсуждению темы стратстабильности, однако финальное решение остается за китайской стороной. Лавров добавил, что Москва будет уважать любой выбор Пекина.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о намерении начать консультации с Россией и Китаем по вопросам сокращения ядерных арсеналов.

Стратегическая стабильность в международных отношениях обозначает длительное сохранение баланса устрашения в ответ на дестабилизирующие факторы. Она определяется возможностью для государства, подвергшегося первому удару, нанести агрессору ответный удар, который приведет к «неприемлемым» последствиям. Это означает, что ни одна из сторон не может полностью вывести из строя все стратегические силы противника во время первого удара.

Ранее издание South China Morning Post (SCMP) сообщило, что Пекин пересмотрел амбиции в Арктике на фоне налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.