Китай умерил аппетиты в Арктике на фоне сделки РФ и США

Китай может скорректировать свои арктические планы, включая цель стать ведущей полярной державой к 2030 году, из-за вероятного российско-американского соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на источники среди чиновников и экспертов.

В 2018 году Китай представил проект «Полярный шелковый путь», направленный на расширение доступа к арктическим ресурсам и усиление влияния в регионе. Тогда же Китай объявил себя «приарктическим государством», несмотря на значительное расстояние до Полярного круга. По данным SCMP, амбиции Пекина вызвали критику со стороны других арктических стран.

В настоящее время, по словам источника, близкого к ситуации, интерес Китая к дальнейшей экспансии в Арктике ослабевает из-за роста геополитической напряженности.

Он отметил, что цели Пекина были сформулированы в довольно напористой манере, особенно в отношении статуса «приарктического государства», который, кажется, вызвал вопросы у всех.

Ранее сообщалось, что КНР попросила США остановить политические манипуляции по вопросу фентанила.