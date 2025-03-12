Руководство Соединенных Штатов Америки ради благополучия своих граждан должно прекратить политические манипуляции по вопросу фентанила. Как сообщило РИА Новости, об этом в среду в ходе брифинга сказал представитель Министерства общественной безопасности КНР.

На минувшей неделе глава Штатов Дональд Трамп с 10% до 20% увеличил пошлины на продукцию из Китая и обвинил Пекин в неэффективной борьбе с наркотрафиком в США.

Специально состоявшийся брифинг МИД КНР и министерства общественной безопасности КНР был посвящен выпуску пресс-канцелярией Госсовета КНР «Белой книги» о контроле за веществами, имеющих связь с фентанилом. Имена принимавших во встрече чиновников в последующих публикациях попросили не указывать.

«Сотрудничество Китая и США в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков является важнейшим направлением сотрудничества правоохранительных органов двух стран, оно достигло значительного прогресса», — сказал представитель Министерства общественной безопасности КНР.

Он также добавил, что правительство Соединенных Штатов Америки для блага своего народа должно завершить политические манипуляции по вопросам, которые связаны с фентанилом.

Ранее стало известно, что этот же наркотик набирает популярность в Германии. Так, во Франкфурте-на-Майне из-за фентанила сложилась кризисная ситуация, из которой местные власти пока никак не могут найти выход.