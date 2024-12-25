Такое заявление во время презентации книги «Реквием по Европе», которая состоялась в Санкт-Петербурге, сделала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает РИА Новости.

Европа не поняла сигнала, который президент РФ Владимир Путин отправил им, испытав новейшую ракетную систему «Орешник».

«Они не поняли посыл президента Путина, который говорил о том, что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне», – сказала австрийский экс-министр.

С запуска новой русской баллистической ракеты «Орешник» по объектам военно-промышленного комплекса Днепропетровска прошло чуть больше месяца. Первые волнения на Западе улеглись. Западные политики снова оказывают военную поддержку Украине, ужесточают санки и проводят политику русофобии.

Ранее сообщалось о том, что Кедми назвал размещение «Орешника» в Белоруссии смертным приговором для Польши.