Кнайсль: в Европе не поняли сигнал РФ, испытавшей «Орешник»
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Европа не поняла сигнала, который президент РФ Владимир Путин отправил им, испытав новейшую ракетную систему «Орешник».
Такое заявление во время презентации книги «Реквием по Европе», которая состоялась в Санкт-Петербурге, сделала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает РИА Новости.
«Они не поняли посыл президента Путина, который говорил о том, что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне», – сказала австрийский экс-министр.
С запуска новой русской баллистической ракеты «Орешник» по объектам военно-промышленного комплекса Днепропетровска прошло чуть больше месяца. Первые волнения на Западе улеглись. Западные политики снова оказывают военную поддержку Украине, ужесточают санки и проводят политику русофобии.
Ранее сообщалось о том, что Кедми назвал размещение «Орешника» в Белоруссии смертным приговором для Польши.