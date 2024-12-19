Кедми назвал размещение «Орешника» в Белоруссии смертным приговором для Польши

Установка новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии станет роковым решением для Польши, считает бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми. Об этом он рассказал в беседе с болгарским порталом «Поглед Инфо».

На прошлой неделе белорусский президент Александр Лукашенко обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой разместить у него в стране систему «Орешник». На что российский лидер назвал поставки «Орешника» в Белоруссию возможными во второй половине будущего 2025 года.

«Орешник» на территории Белоруссии подписывает смертный приговор любым войскам на территории Польши, которые будут угрожать России. И он полностью покрывает все области Украины с временем подлета три-четыре минуты, две минуты», — дал прогноз Кедми.

Израильский политолог утверждает, что это новейшее вооружение полностью преобразует как текущую, так и долгосрочную обстановку на Украине, а также переосмысливает потенциальные опасности, исходящие от западных государств.

«Это сегодняшнее значение «Орешника». То есть оперативное, тактическое, оперативно-стратегическое и стратегическое (значение. — Прим. ред.) на всех полях Европы», — заключил Кедми.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Затем запуск Москвой баллистической ракеты средней дальности по Украине прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что это не окажет какого-либо сдерживающего влияния на политику Вашингтона в отношении Киева. Она также добавила: несмотря на любые ожидаемые действия со стороны Москвы, США продолжат оставаться приверженными стратегии поддержки киевского режима.

Ранее эксперт Клинцевич назвал объекты, по которым РФ может нанести массированный удар «Орешником».