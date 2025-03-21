Кнайсль вспомнила о забавном диалоге Путина и Лаврова в Вене

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поделилась воспоминаниями о забавном инциденте с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который произошел во время его визита в Вену в июне 2018 года. Слова политика приводит РИА Новости.

Тогда спикер австрийского парламента в шутливой форме обвинил РФ во вмешательстве в дела других стран. В ответ на эти слова президент России Владимир Путин задал Лаврову вопрос, действительно ли Москва вторгается в дела других государств.

«Лавров отметил: «Нет, мы не вторгаемся». На что Путин поинтересовался: «А для чего я вам тогда плачу?» — рассказала Кнайсль.

Визит Путина в Австрию в 2018 году стал знаковым событием — тогда он провел переговоры с президентом страны Александером Ван дер Белленом и экс-канцлером Себастьяном Курцем.

Кроме того, в августе того же года Путин посетил свадьбу Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в Австрии, объединившую высокопоставленных гостей и официальных лиц.

Ранее сообщалось, что представители культуры, спорта и науки поздравили главу Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергея Лаврова с 75-летием, прочитав его знаменитое стихотворение «Посольский приказ».