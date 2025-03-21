Лаврова поздравили с 75-летием, зачитав его «Посольский приказ»

В честь 75-летия министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, которое он будет отмечать в наступившую пятницу, 21 марта, известные представители культуры, спорта и науки прочитали его знаменитое стихотворение «Посольский приказ». Это стало напоминанием о том, что Лавров достиг успеха не только в дипломатии, но и в поэзии. Видео с этим событием активно распространяется в социальных сетях.

«Приказ посольский» — одно из самых известных произведений российского государственного деятеля. В 2016 году за это произведение Лавров был удостоен национальной премии «Имперская культура».

В числе тех, кто выразил свои поздравления, были министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, российский гроссмейстер Сергей Карякин, солист группы «Любэ» Сергей Расторгуев.

Кроме того, отрывок был прочитан такими известными людьми, как телеведущая Тина Канделаки, пианист Денис Мацуев, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, и многие другие деятели культуры и искусства.

«Но искал дипломат то единственно верное слово и не мог отступать — за спиною стояла Москва», — зачитал строки стихотворения журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев.

Творческий путь Сергея Лаврова как поэта начался еще в студенческие годы. В 2004 году его произведения были опубликованы в поэтическом сборнике, посвященном 60-летию МГИМО, а также вошли в состав гимна этого учебного заведения.

Ранее сообщалось, что Лаврова атаковали вопросами перед переговорами Путина и Лукашенко. На что министр отреагировал фразой «На фиг я сюда пришел?»