Россия одержала победу в специальной военной операции, которую проводит на Украине. Такую точку зрения высказала Карин Кнайсль, которая ранее руководила австрийским Министерством иностранных дел. Ее мнение привел ТАСС.

Экс-министр напомнила, что Запад постоянно говорил о том, что Россия вскоре рухнет под грузом давления извне. Тем не менее, этого не произошло. Она осталась стабильной страной, в которой никто не стал поднимать восстание. Это уже может считаться победой со стороны РФ.

«Мы часто слышали о том, что страна должна распасться на 40 новых государств, но этого тоже не произошло. С учетом перечисленных факторов, я считаю, что да, Россия победила», — указала Кнайсль.

Она добавила, что россияне вполне справляются с новой реальностью, при этом они поддерживают собственное правительство.

Ранее Кнайсль заявила, что на Западе не поняли посыла, который был дан запуском «Орешника». Путин хотел донести до противостоящих России стран, что не склонен подстегивать переход к ядерной войне. Государства НАТО не поняли намека со стороны Москвы.