Дональд Трамп методично наращивает давление на Владимира Зеленского, превратив разногласия с украинским лидером в публичную информационную дуэль. Американский президент прямо возложил на Зеленского ответственность за тупик в урегулировании украинского конфликта, назвав его главным препятствием на пути к миру. По словам политолога Ивана Скорикова, этот демонстративный жест стал не просто эмоциональным выпадом, а сигналом о смене тактики — Вашингтон больше не намерен вести дела с Киевом в прежнем формате. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что логика Зеленского строится на иных расчетах. Он исходит из того, что Трамп не вечен в политическом смысле, тогда как его собственная карьера якобы только начинается. Более того, украинский лидер делает ставку на промежуточные выборы в Конгресс, где демократы, согласно опросам, могут получить большинство. В таком случае Трамп рискует превратиться в «хромую утку» — его инициативы будут блокироваться, а демократы начнут продвигать поддержку Украины в байденовском формате. Именно на этот сценарий, по мнению экспертов, и рассчитывает Зеленский, продолжая разыгрывать театральную постановку с готовностью провести выборы при остановке боевых действий.

По мнению эксперта, тем не менее сам Трамп явно торопится. Перед выборами в Конгресс ему нужна новая громкая победа — желательно в виде остановленной войны, о которой можно объявить всему миру. Он уверен, что рычаги влияния на Зеленского у него есть, и намерен усиливать информационно-политическое давление. Пока задействован не весь арсенал, но время работает против американского президента: если он не успеет до выборов, его усилия могут просто раствориться в новой конфигурации власти. В итоге конфликт двух лидеров рискует превратиться в затяжную позиционную борьбу, где победа достанется тому, кто лучше просчитает политическую арифметику, а не тот, кто громче заявляет о своих намерениях.

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