Конгресс США утвердил оборонный бюджет без ленд-лиза для Украины
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В оборонном бюджете США, который был одобрен Конгрессом, не оказалось пункта о ленд-лизе Украине. Об этом сообщила Оксана Макарова, украинский посол в Соединенных Штатах. Она написала об этом в запрещенной в РФ социальной сети.
«Посольство Украины в США активно выступало за это, однако законопроект не содержал такое положение. Посольство продолжит активную работу по сохранению этого механизма», — указала дипломат.
Ранее в США призвали Конгресс отменить законодательно установленный потолок государственного долга. Иначе Соединенные Штаты рискуют в очередной раз оказаться перед угрозой дефолта. Такая угроза может вызвать панику на финансовых рынках, а также ухудшить экономическую ситуацию во всем мире. Так считают в американском Контрольно-бюджетном управлении.