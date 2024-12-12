Конгресс США утвердил оборонный бюджет без ленд-лиза для Украины

В оборонном бюджете США, который был одобрен Конгрессом, не оказалось пункта о ленд-лизе Украине. Об этом сообщила Оксана Макарова, украинский посол в Соединенных Штатах. Она написала об этом в запрещенной в РФ социальной сети.