Конгрессу США следует непременно аннулировать законодательно утвержденный лимит государственного долга, сопоставив величину заимствований с изменениями в доходах и расходах правительства, указано в докладе Контрольно-бюджетного управления (GAO).

По мнению управления, текущее законодательство в США обязывает Конгресс предпринимать действия для предотвращения правительственного дефолта при приближении к пределу госдолга.

Эти меры включают в себя увеличение лимита заимствований, временное прекращение действия потолка или его отмену. За период с 2011 по 2023 годы в Конгрессе 12 раз возникали ситуации безвыходности, которые решались либо увеличением лимита госдолга, либо его временной приостановкой.

Организация подчеркивает, что из-за ограничения госдолга правительство США рискует оказаться в ситуации дефолта, если Конгресс не сможет своевременно повысить или приостановить предел заимствований в очередной раз.

Это обстоятельство может нанести удар по финансовым рынкам, ухудшить условия для бизнеса и домохозяйств, а также привести к долгосрочным негативным последствиям для мировой экономики и экономики США.

Ранее Конгресс США заявил о лабораторном происхождении COVID-19 и обвинил Китай.