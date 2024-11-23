Конгрессмен Маккол: Трамп лично обсудил с Путиным конфликт на Украине

Новый президент США Дональд Трамп лично обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Украине, сообщил в интервью Atlantic Council.

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лично общался с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью Atlantic Council сообщил в интервью конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

По его словам, президент РФ не изменил свою позицию по поводу украинского кризиса, несмотря на попытки Трампа на него повлиять.

Маккол отметил, что согласен с решением Байдена разрешить ВСУ использовать западное дальнобойное вооружение для ударов по территории России.

Ранее сообщалось, что бывший директор торгового представителя США призвал объявить импичмент Байдену.