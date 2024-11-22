Экс-директор торгового представителя Америки Стив Гилл в беседе с RT заявил, что конгрессу следует запустить процедуру импичмента президенту Джо Байдену, который устраивает провокации.

Последние действия Киева, применяющего дальнобойные западные ракеты, доказали, что США становятся более агрессивными в своих решениях. В России такие атаки назвали провокациями со стороны Байдена. Пока он остается у власти до конца января 2025, а после его сменит Дональд Трамп.

«Я считаю, что конгрессу США... надо действовать сейчас так, чтобы не допустить дальнейших провокаций со стороны администрации Байдена... Если для этого потребуется начать процедуру импичмента... то нужно задействовать положения 25-й поправки Конституции США», — подчеркнул он.

Гилл отметил, что Владимир Путин и Россия проявляют большое терпение и выдержку, которым можно позавидовать. Собеседник канала выразил поддержку российскому руководству.

Ранее сообщалось, что глава МВД Британии Купер высказался о запуске «Орешника».