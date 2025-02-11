В Конгрессе США предложили Трампу переименовать Гренландию после покупки

Конгрессмен от партии республиканцев Бадди Картер инициировал законопроект о переименовании Гренландии в «Ред-Уайт-энд-Блюленд», сообщило издание The New York Post (NYP). Отмечается, что это название символизирует цвета американского флага.

Президент США Дональд Трамп еще до своего переизбрания заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Американский лидер отмечал, что шаги по интеграции острова необходимы для усиления национальной безопасности и защиты «свободного мира» от таких стран как Россия и Китай.

На фоне этого обсуждения премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выразил твердое намерение отказаться от продажи острова, подчеркивая стремление к сохранности автономии и суверенитета. Трамп в свою очередь не стал исключать применения военной силы для контроля над Гренландией.

Как отмечается в публикации, конгрессмен Картер считает, что жители Гренландии заслуживают признания в качестве самой свободной нации. Он заявил о необходимости официального переименования острова в государственных документах США в течение ближайших шести месяцев.

Гренландия была колонией Дании до 1953 года. В 2009 году она получила автономию с возможностью самоуправления. В 2019 году Трамп, тогда еще занимавший пост 45-го президента США, заявлял о возможной покупке острова.

Ранее сообщалось, что Дания усилит защиту Гренландии и вложит в оборону Арктического региона около €2 млрд.