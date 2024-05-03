Конгрессмен Смит: лучший исход для Киева – сохранение имеющегося

Самым лучшим исходом текущего конфликта для украинской стороны является сохранение того, что у страны есть на текущий момент. Соответствующее заявление сделал конгрессмен Адам Смит в беседе с журналом Foreign Policy .

Отвечая на вопрос журналиста о лучшем возможном исходе данного конфликта для Киева, Смит заявил, что Соединенные Штаты и альянс из более чем полусотни стран смогли создать для Украины потенциал для «удержания того, что есть».

Конгрессмен также выразил мнение, что американскому государству нужно более «агрессивно» предпринимать попытки по выходу на прямые переговоры с российской стороной для того, чтобы закончить текущий конфликта.

Киеву критически важно сохранить имеющееся и не утратить выход к Черному морю для того, чтобы выжить, как государству, заключил он.

Ранее военный эксперт Подберезкин назвал маловероятным дальнейшее выделение средств Украине.