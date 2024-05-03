Страны-члены Североатлантического альянса получили от генсека НАТО Йенса Столтенберга предложение создать новый фонд на 100 млрд долларов для Незалежной. По словам военного эксперта Алексея Подберезкина, руководство военного блока ведет сбор средств для своих пенсионных накоплений. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что объемы средств также не производят впечатления, поскольку расходы на Украину каждый год составляют около 150–200 млрд долларов для всей западной коалиции, поэтому даже при желании размазать указанную сумму на несколько лет успеха не предвидится.

По мнению эксперта, государствам-членам Евросоюза с огромным трудом удавалось в последние месяцы собирать финансы на помощь Киеву, поскольку многие страны открыто возражали. Тем не менее необходимо что-то говорить, поэтому они ведут разговоры о вероятном вводе войск на территорию Незалежной, то есть при очевидном крахе ВСУ они хотят внести позитивную ноту.