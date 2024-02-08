Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов считает, что политика США в отношении Украины превратит территорию государства в пустыню. Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости .

Константинов считает, что страны Запада «жонглируют» принципами демократии, доказывая таким образом, что у западных правил на самом деле нет каких правил.

«Согласно этим их правилам и стратегии, гибнут десятки тысяч украинцев, а их страна превращается в пустыню, правители Европы обескровливают собственную экономику ради проведения в жизнь стратегии заокеанского господина», — сказал Константинов.

Страны Запада, в числе которых США, Канада и члены Европейского союза (ЕС), начали активно поддерживать Украину с начала РФ специальной военной операции. Эти государства поставляют Киеву оружие, боеприпасы и военную технику натовского образца.

Россия ранее направляла ноту протеста странам Запада в связи с бесконтрольной поставкой вооружения на территорию Украины, однако никакого ответа от них не поступило.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что новые регионы России смогут досрочно проголосовать на предстоящих выборах президента РФ.