«Ъ»: новые регионы РФ проголосуют на выборах президента первыми

По информации источника, избирательные комиссии новых регионов самостоятельно определят сроки голосования в ближайшее время.

«Ъ» уточняет, что жители указанных территорий, по предварительной информации, смогут участвовать в голосовании в течение недели до первого дня выбора. Такой же срок был в сентябре 2023 года.

Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта. На данный момент кандидатами зарегистрированы действующий президент РФ Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ, а также руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Накануне Путин заявил на встрече с представителями избирательных комиссий в ноябре, что любые попытки вмешаться в выборы президента РФ извне будут пресекаться.

Территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей стали частью РФ в результате референдумов, которые прошли на в этих регионах в сентябре 2023 года. Большинство жителей выразили желание жить под флагом России.

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